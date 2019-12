Esonero Montella | due nomi in pole position per sostituirlo alla Fiorentina

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), decisione nell’aria dopo la brutta sconfitta con la Roma: inc’è Iachini, contatti con Di Biagio In attesa dell’ufficialità, laavrebbe già preso una decisione definitiva: quella di esonerare Vincenzodopo la brutta sconfitta rimediata contro la Roma (1-4 al Franchi) e con appena 4 punti di margine sulla zona salvezza. Le aspettative a inizio stagione erano ben diverse, e al momento la dirigenza viola sta ragionando sul prossimo allenatore cui affidare la propria panchina. Inper sostituire, al momento, ci sarebbe Giuseppe Iachini, con il quale i viola avranno dei colloqui nelle prossime ore. Un profilo cui non sarebbe complicato arrivare, a differenza di Luciano Spalletti: un profilo molto gradito a Firenze, ma attualmente ancora sotto contratto con l’Inter. Per questo l’alternativa più ...

DiMarzio : #Fiorentina, si va verso l'esonero di #Montella #Spalletti e non solo. I nomi dei possibili sostituti ?? - svaroschidiego : Io #Montella non lo rimpiango, ma è l'ultimo allenatore che ha vinto qualcosa con il #Milan #fiorentina… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Fiorentina, ore decisive per Montella: il tecnico verso l'esonero -