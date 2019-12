De Zerbi | “Il Napoli arriverà carico Dovremo essere più carichi e affamati”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il. Contro questoquali sono le certezze che questa serie positiva ha portato al Sassuolo? “Le certezze le hai fino all’ultima partita. Da Lecce in poi, Verona è vero che è venuta prima di Lecce ma il secondo tempo con la Fiorentina ci ha fatto poi intraprendere la strada che abbiamo intrapreso. Se abbiamo coraggio, se siamo attenti, facciamo partite buone. Spero sia certezza anche domani alle 11 di sera perché vuol dire che non abbiamo sbagliato niente. Incontriamo una squadra forte che non sta passando un periodo brillante ma sono forti, arriverannoe noipiùperché i valori sono diversi e dobbiamopiù affamati di punti perché ci servono”. A Brescia si sono visti sempre i suoi principi con possesso, ...

