Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2019 | Bjoernstad si aggiudica il segmento di

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si preannuncia la gara sugli sci stretti meno scontata e più equilibrata di questo avvio di stagione quella che andrà in scena alle ore 14.15 a, sede della terza tappa delladel-2020 di. Sul Normal Hill austriaco la Norvegia ha dominato piazzando quattro atleti nei primi cinque, tuttavia la conformazione del trampolino di(HS98) non ha consentito ai vari, Riiber, Oftebro e Flatla di guadagnare un margine di sicurezza in termini di punti in vista deldi gara di sci di fondo da 10 km. Espensi èto nettamente la serie con un balzo da 96.5 metri e 123.4 punti che gli consentirà di partire con un vantaggio di 32″ nei confronti del più quotato connazionale Jarl Magnus Riiber (93 metri e 115.5 punti), il quale è a caccia di una storica settima vittoria consecutiva in gare di primo livello. Ad ...

