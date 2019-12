Calcio: anticipo, Udinese-Cagliari 2-1

L'torna al successo dopo un mese e mezzo,al secondo ko di fila. Finisce 2-1 alla Dacia Arena. Friulani subito propositivi,ma non pungono. Ilsi fa vedere con Nainggolan: 19' destro a giro fuori di poco, palo pieno di sinistro al 23'. L'riprova a spingere e al 39' passa: Fofana serve in area De Paul che di destro supera Rafael. Nella ripresa si prosegue su un buon ritmo. Sardi vicini al pari,sciupona in contropiede. Poi botti finali: pari Joao Pedro (84'); passa 1' e segna Fofana.(Di sabato 21 dicembre 2019)