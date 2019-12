Addio Mama | morta a 30 anni la modella sempre col sorriso a cui il tumore aveva portato

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) ÈCax, lae fashion blogger cheperso la gamba destra quando14Cax, 30, è deceduta lo scorso lunedì 16 dicembre, ma i familiari hanno divulgato la notizia della scomparsa solo nella giornata del 20 in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram. La donna era diventata famosa in tutto il mondo per la sua tenacia e per il suo coraggio con il quale era riuscita ad entrare nel mondo della moda nonostante l’handicap. Nata a Brooklyn nel 1989 con il nome di Cacsmy Brutus,Caxperso la gamba a 14a causa di unal polmone per il quale i medici all’epoca le diedero poche settimane di vita. Contrariamente alle aspettative, la ragazza non solo sopravvisse ma riusci a coronare il suo sogno diventando una delle personalità più influenti del mondo della moda.I familiari della donna hanno ...

VroBarnes : È mama addio mondo - zazoomblog : Morta Mama Cax: addio alla modella che perse una gamba a 14 anni - #Morta #addio #modella #perse #gamba - zazoomnews : Morta Mama Cax: addio alla modella che perse una gamba a 14 anni - #Morta #addio #modella #perse #gamba -