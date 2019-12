«Viva RaiPlay» | 10 momenti da ricordare dell’esperimento più che riuscito di Fiorello

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) I monologhiIl cross-over con il Tg1Il Paola Cortellesi ShowLa performance con Emma Marrone e Michelle Hunziker Le pillole video con Educazione CinicaL'ospitata di Silvia ToffaninGli ospiti musicaliLo sketch con Anna FogliettaIl ritorno di Checco ZaloneIl TelegattoCon la spia rossa accesa che non trasmette in tv ma direttamente in streaming, i «piattaformisti» appaiono liberi, freschi, dei diamanti grezzi che possono permettersi tutto senza che l’ansia abbia la meglio su di loro. È questo che è successo nelle diciotto puntate di, l’esperimento multimediale tentato dalla Rai che poteva benissimo essere un buco nell’acqua e che, invece, è stato un successo, un tassello da aggiungere a una piattaforma, quella di, che nel frattempo è cresciuta e si è perfezionata fino a competere con i concorrenti più «spacconi» di Netflix, di Prime Video e chi più ne ...

