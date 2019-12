Tolo Tolo poster maxi a Roma Piazza del Popolo Checco Zalone supererà il record di

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

(Di venerdì 20 dicembre 2019)conesposto adelEsposto già da diversi giorni ildiil nuovo film diin uscita il 1 gennaio 2020. Riuscirà il comico pugliese a battere ildi € 52.000.000 detenuto dal suo film “Quo vado”?, il secondo film che ha registrato il più grande incasso della storia, in Italia. Nonostante le critiche per il video promozionale “Immigrato”, il primo film da regista diè destinato a registrare nuovi incassiper il cinema italiano e chissà forse batterà pure “Avatar” di James Cameron in cima dal 2009 con €65.679.238.delildi incassi di Avatar? Piper Spettacolo Italiano.

