Piazza Venezia | carotaggi per Metro C A febbraio talpe

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Sono in funzione le tre nuove aree di cantiere per le ulteriori indagini a via dei Fori Imperiali e aper il prolungamento dei tunnel a rustico della linea C fino al centro della. I primisono stati effettuati, mentre lepotrebbero ripartire a inizio 2020. “E con questi sondaggi- ha chiarito l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese- avremo le informazioni necessarie che ci serviranno per procedere con i tunnel e per sapere come istruire il progetto della futura stazione”. I tre cantieri, posti a pochi metri dal fianco del Vittoriano, sono stati visitati questa mattina dai componenti della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, alla presenza del presidente Enrico Stefano, del responsabile del procedimento linea C di Roma, Andrea Sciotti, e dello stesso Calabrese. “Queste ...

