Parisi: invitata da Carfagna ad aderire a Voce Libera (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “Mara Carfagna mi ha invitato ad aderire a Voce Libera, l’associazione da lei promossa per ricostruire una casa finalmente non subalterna al pensiero dominante e al populismo di destra e sinistra”. Cosi’ Stefano Parisi, segretario nazionale di Energie per l’Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’associazione Voce Libera. “L’iniziativa di Mara- prosegue Parisi in una nota- e’ il primo segnale concreto e coraggioso che proviene dalle fila del centrodestra per radunare i tanti mondi che, pur venendo da esperienze politiche diverse, sentono l’urgente necessita’ di indicare una prospettiva di benessere, sicurezza e coesione sociale al nostro Paese”. “Energie PER l’Italia da tre anni lavora nella stessa direzione- conclude Parisi- Superiamo le divisioni e le ...

