Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019)360tele, con uno share del 2,4% per “”, il documentariodae gruppo Editoriale Gedi e donato ai frati del Sacro Convento di Assisi, andato in onda giovedì 19 dicembre alle 23.20.Il reportage sui cristiani perseguitati in Iraq è un viaggio in presa diretta del direttore diLucia Annunziata e del direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e della rivista San Francesco, Padre Enzo Fortunato, nella valle di Ninive, terra tradizionalmente cristiana e yazida.

HuffPostItalia : Oltre 360 mila spettatori su Raitre per 'Decimati', il doc prodotto da Huffpost - 360_Consulenza : Ransomware contro i comuni in aumento del 60% nel 2019 In tutto il mondo, 174 Comuni e oltre 3000 istituzioni coll… - fabiospes1 : @disinformatico Il più grande al mondo si trova in Cina con 4 milioni di pannelli fotovoltaici che coprono una supe… -