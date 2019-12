‘Ndrangheta in Piemonte | nelle carte anche la Tav | «I lavori al cantiere devono

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Spuntano altri dettagli dalledell’ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi, 20 dicembre, dalla guardia di finanza su richiesta della procura di Torino, che ha portato all’arresto di 8 persone, tra cui Francesco Viterbo (esponente di spicco della ‘ndrangheta) e l’assessore regionale delRoberto Rosso (Fdi). Tra gli argomenti di conversazione tra Viterbo e gli esponenti politici di Forza Italia c’èla Tav. «In data 24 febbraio 2019, alle ore 12:15 – si legge nei documenti – Francesco Viterbo ha contattato Onofrio Garcea (rappresentante locale della ‘ndrangheta e più volte condannato sebbene mai con sentenza definitiva, ndR) per informarlo dell’incontro avuto a Nichelino con “4/5 onorevoli” di Forza Italia. Viterbo ha raccontato di aver parlato con Napoli e Bertoncino facendo riferimento alle elezioni ...

