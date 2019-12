Iren sotto attacco informatico | in tilt il sistema della multiservizi

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ladell’energiadal 4 dicembre scorso, con effetti importanti sulsocietà (che si occupa di distribuzione di luce/gas e di gestione rifiuti tra Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. Come confermato ai nostri microfoni dall’azienda stessa, l’evento ha provocato diversi disservizi e sarebbero tuttora in corso le attività di ripristino per consentire agli utenti l’accesso a tutte le funzionalitàpiattaforma.alHacker in azione contro ildi, societàche si occupa di distribuzione di luce e gas e gestione dei rifiuti tra Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. Abbiamo contattato l’azienda per capire cosa sta accadendo, la conferma è stata immediata: “Purtroppo abbiamo subito undallo scorso 4 dicembre, e si lavora per riportare ...

