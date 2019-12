Google Stadia è finalmente compatibile con tutti i Chromecast Ultra

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) E' passato circa un mese da quandoè approdata sul mercato e dal suo lancio ci sono stati alcuni aggiornamenti che però potrebbero essersi persi lungo la strada. A tal propositoha deciso di lanciare una sorta di blog che racchiudegli aggiornamenti passati e futuri.Come parte del suo post inaugurale,ha rivelato alcuni nuovi aggiornamenti delle funzionalità per. Il primo di questi aggiornamenti non è in realtà una nuova "caratteristica", ma piuttosto un aspetto diche avrebbe dovuto essere presente sin dall'inizio. Il nuovo aggiornamento riguarda, ovvero i dispositivi che non sono stati forniti con il pacchetto controller. Al lancio, questi dispositivi nonnon funzionavano con il servizio, mentre ora questi componenti possiedono un update che consentirebbe così di utilizzarli con la ...

Eurogamer_it : Nuove funzionalità disponibili per #GoogleStadia. - MaiDireLink : Le migliori #Alternative a google #Stadia per lo streaming di videogiochi - IGNitalia : L'acquisizione del team Typhoon Studios è stata solo l'inizio per Google, che vuole continuare a inglobare altre so… -