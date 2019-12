France Telecom | almeno 19 suicidi tra i dipendenti Condannati l’ad Lombard e due ex

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dieci anni fa, tra idel colosso delleunicazionise si contarono19, molti accompagnati da messaggi di accuse nei confronti dell’azienda. OggiTélécom e diversi suoi ex dirigenti, tra cui l’amministratore delegato Didier, sono statia Parigi con l’accusa di “mobbing morale”, per aver messo in atto politiche di riduzione “a oltranza” del personale tra il 2007 e il 2008. Il processo riguarda il periodo compreso tra il 2007 e il 2010: in particolare si concentra sui piani ‘Next’ e ‘Act’, che avrebbero dovuto riorganizzareTélécom in tre anni, che in quel momento contava 120mila. L’obiettivo era l’uscita di 22mila persone e la mobilità di altre 10mila, ma “gli strumenti scelti per raggiungere le 22mila uscite erano vietati”, ...

isolinafelice : RT @Corriere: Suicidi in France Telecom, l’ex a.d. condannato. «Il suo fu mobbing» - jackfollasb : France Telecom, l'ex ad Lombard condannato per l'ondata di suicidi tra i dipendenti: 'Mobbing moral… - RAIsenzaBerlusc : RT @eziomauro: France Telecom, l'ex ad Lombard condannato per l'ondata di suicidi tra i dipendenti: 'Mobbing moral… -