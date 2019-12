Condannata in via definitiva Maria Angela Farè, l’ex suora che abusò di Eva Sacconago (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo grado e d'appello, condannando l'ex suora Maria Angela Farè a tre anni e mezzo di reclusione per aver abusato sessualmente di Eva Sacconago, la 26enne di Busto Arsizio morta suicida nel 2011. La vicenda giudiziaria era iniziata dopo il ritrovamento di alcuni diari della ragazza.

