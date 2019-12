Canone Rai 2020 | tutte le novità per il prossimo anno

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dalarrivano delle importantiper quanto riguarda il pagamento delRai. Per il momento la quota dei 90 euro viene confermata: il pagamento avverrà in 5 rate bimestrali insieme alla bolletta della luce. Leriguardano la soglia di reddito per gli over 75 che viene alzata.Rai: lesulla dichiarazione di non detenzione Leriguardano invece la dichiarazione di non detenzione: quest’ultima deve essere presentata ognia partire dal. Come si può leggere nel sito dell’Agenzia delle Entrate, l’esenzione riguarda solamente chi non possiede “apparecchiature provviste di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva”. Quindi anche chi possiede un computer senza sintonizzatore tv è esente dal pagamento. La dichiarazione deve essere però presentata ...

