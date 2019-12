Billy Blu di Marco Sentieri porterà a Sanremo 2020 una pungente riflessione sul bullismo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Blu diha vinto la sua sfida diGiovani contro la 17enne Shari che ha partecipato con il brano Stella, e potrà partecipare a. Il suo nome è comparso insieme ad altri 7 giovani che approderanno sul palco dell'Ariston nell'edizioneche sarà condotta da Amadeus.Blu è un brano forte e forte è l'argomento scelto per partecipare al Festival della Canzone Italiana dal momento che le parole scritte dal compositore Giampiero Artegiani, lo storico autore di Perdere L'Amore scomparso il 4 febbraio di quest'anno per via della complicazione di una malattia della quale era affetto, parlano di. Il tema, oltremodo attuale nonostante i progressi dell'educazione, viene declinato secondo il punto di vista della vittima e del carnefice e il rapper partenopeo può vantare l'apertura dei concerti degli artisti più seguiti del momento: ...

