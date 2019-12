Xbox Series X | un artista si sbizzarrisce creando versioni a tema Cyberpunk 2077 | Gears e

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)X è stata annunciata durante i The Game Awards tra lo stupore generale, sia per la notizia che per l'interessante design, un parallelepipedo nero che, a quanto pare, si presta benissimo ad essere personalizzato.Pope, un, ha creato quattro modelli personalizzati diX, dandoci un primo assaggio di come potrebbe essere un'eventuale versione personalizzata della console. Vediamo infatti un modello dedicato a, uno aof War, uno ad Halo Infinite e l'ultimo dedicato a Senua's Saga: Hellblade II, titolo annunciato ai The Game Awards in arrivo per la console next gen.Le console asono una parte importante, specialmente per Microsoft. Nel corso degli anni abbiamo visto tantein edizione limitata personalizzate, dalla vecchia edizione speciale verde lime OGallaof War 4One S. Questa tendenza di lunga durata continuerà ...

XboxItalia : Una console, quattro generazioni di gioco. Migliaia tra i tuoi titoli preferiti retrocompatibili, tutti i tuoi acce… - XboxItalia : Vi presentiamo la nuova Xbox Series X. Accendi i tuoi sogni. #XboxSeriesX #PowerYourDreams - XboxItalia : Xbox Series X esalta grafica, giocabilità ed esperienza. - Grafica 4K, 60 FPS con possibilità di upgrade fino a 120… -