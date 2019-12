Tortellini | la ricetta tradizionale di uno dei piatti italiani più amati

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Isono una deipiùtanto dagliquanto dagli stranieri. Un piatto regionale dal sapore delicato e che diventa una delle portate principali per molti pranzi domenicali e di Natale. Basta avere, infatti, qualche minuto in più da dedicare ai fornelli, e potrete realizzare iin casa! Il sapore vi sembrerà nuovo e decisamente migliore rispetto a quello deiconfezionati che si è abituati a mangiare. Partiamo dagli ingredienti. 5 uova 400 gr di farina 80 gr di carne trita di maiale 80 gr di carne trita di vitello 50 gr di mortadella 50 gr di prosciutto crudo 200 gr di formaggio grattugiato sale e pepe noce moscata Per prima cosa dovrete preparare l’impasto per la pasta fresca: rompete le uova in una ciotola e aggiungeteci la farina. Mescolate prima con una forchetta e poi direttamente con le mani. L’impasto sarà pronto quando sarà liscio ...

CronacaSocial : Tortellini. Sapete come si preparano a casa? Ecco la ricetta tradizionale di uno dei piatti italiani più amati! LEG… - launellGb : Questo è il quarto e ultimo, per ora, vassoio di tortellini con ripieno fatto secondo la ricetta originale. No a va… - principerospo : @POPOLOdiTWlTTER Ah, cccerto. Non festeggiano il Natale per colpa dei tortellini. Mi fa arrabbiare che modifichi… -