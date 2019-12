Telethon a caccia di malattie rare con tecniche innovative per lo studio dei geni mutati (Di giovedì 19 dicembre 2019) Tra il 15 e il 22 dicembre la fondazione Telethon festeggia i suoi 30 anni di attività nel supporto della ricerca contro le malattie rare, dando sostegno a pazienti e famigliari. Per l’occasione verranno distribuiti dai volontari dell’Associazione i «Cuori di cioccolato» in tremila piazze italiane. All’iniziativa parteciperanno anche altre organizzazioni come Avis e Azione Cattolica. Come spiegano gli organizzatori, l’evento è destinato a sostenere tramite donazioni «una ricerca scientifica di eccellenza e trovare cure e terapie per chi ogni giorno vive con una malattia genetica rara». L’evento è in concomitanza con la consueta maratona televisiva. Non è possibile trattare tutte le malattie rare. Potremmo soffermarci su una in particolare, come la Sindrome di Kleefstra, per dare un’idea di quanto sia importante sostenere la ricerca in questo campo. Il problema ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Telethon caccia