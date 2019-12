Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | la scena gay è stata censurata in Medio Oriente

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019): L'diè stato censurato in alcune nazioni a causa della presenza di una brevecon una coppia gay.: L'diè stato censurato ina causa della presenza di una coppia gay, elemento inserito negli ultimi minuti del film. In Episodio IX, diretto dal regista J.J. Abrams, si vedono due personaggi femminili che fanno parte della Resistenza scambiarsi un bacio. Il momento passa quasi inosservato durante i minuti finali di: L'di, tuttavia alcuni spettatori che hanno visto il film in sala a Dubai hanno riportato la notizia che quelle immagini sono state tagliate. Lanon è peròeliminata dal montaggio finale del lungometraggio arrivato nei cinema in ...

