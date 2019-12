Overwatch | creata una loot box reale che nascondeuna proposta di matrimonio

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Gavin Carter, sviluppatore di Fallout 3 ed Halo 4, ha scelto una geniale idea per fare ladialla sua compagna. Ha commissionato al canale YouTube Optimistic Geometry, famoso per creare riproduzioni di armi e accessori di giochi, unaboxdi.5.200 dollari e un anno dopo, Carter ha ottenuto la suabox. Per l'occasione il canale YouTube ha pubblicato il video della costruzione di questo oggetto, in cui vengono mostrati tutti i componenti utilizzati per assemblare questa particolare richiesta.In seguito Carter ha pubblicato anche il video in cui viene presentata ladi. Volete sapere com'è andata a finire? Beh, potete dare uno sguardo al filmato di seguito.Leggi altro...

