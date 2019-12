Omicidio Rosboch | Gabriele Defilippi condannato | quanti anni dovrà scontare

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Diventano definitive le condanne per l’di Gloria, l’insegnante 49enne di Castellamonte, piccolo comune del Torinese, scomparsa dalla casa dove viveva con i genitori il 13 gennaio 2016 e ritrovata cadavere un mese dopo, il 19 febbraio, in una discarica abbandonata nei boschi di Rivara. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 30pere a 18e nove mesi per l’amico Roberto Obert. Accolte dunque le richieste del sostituto procuratore generale Pina Casella che in udienza ha parlato di un “barbaro studiato nei minimi dettagli”. Gloriascomparve il 13 gennaio e il suo corpo fu ritrovato un mese dopo in una discarica a Rivara. Secondo l’accusa, dietro l’c’era un raggiro., suo ex allievo, convinse l’insegnante a versargli 187 mila euro in cambio della ...

