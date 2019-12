Milleproroghe | nella bozza slittano gli aumenti dei pedaggi autostradali previsti a

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Glideisu gran parte della rete autostradaleper l'inizio del 2020e potrebbero, in realtà, non essere mai attuati. Unadel decretoprevede lo slittamento dell'adeguamento delle tarifferelative all'anno 2020. Fino a fine giugno, quindi, non ci dovrebbero essere rincari al casello.

