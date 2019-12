Gregoretti Di Maio | Voto il 20 gennaio

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nella richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini al Senato per il caso della, la nave della Marina militare bloccata a fine luglio scorso per tre giorni ad Augusta, il tribunale dei ministri di Catania spiega che il decreto Sicurezza bis non può essere applicato alle navi militari. Salvini indagato per lasi sfoga: 'Inchiesta vergognosa, ho difeso il mio Paese' (VIDEO) "Indagato perché ho difeso la sicurezza, i confini e la dignità del mio Paese. Incredibile" Il Viminale, all’epoca dei fatti guidato dal leader della Lega, non può vietare insomma l'ingresso o il passaggio di navi militari: "Nel caso in esame, poiché i fatti hanno coinvolto una nave della guardia costiera italiana, e quindi una nave militare, non trovano applicazione le norme contenute nel cosiddetto ...

