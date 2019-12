Ex concorrente del Grande Fratello svela | Ricoverato con Tso per problemi psichici

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Novella Toloni Paolo Mari, l'idraulico espulso dalnel 2009 per essersi spogliato nudo davanti alle telecamere inveendo e minacciando tutti, ha raccontato i momenti drammatici vissuti dopo il reality per un disagio psichico a "Live Non è la D'Urso" Paolo Mari, dopo dieci anni di assenza dai programmi televisivi, è tornato a raccontarsi a "Live Non è la D'Urso". L'exdel2009 fu eliminato dal reality per essersi spogliato nudo di fronte ai coinquilini e per aver dato in escandescenza per un pomeriggio intero. Impossibile dimenticarsi di lui: per settimane, dopo la sua espulsione, giornali e televisioni parlarono della sua scenata e dei suoi, rivelatisi poi di natura psichica. A raccontarlo è stato lui stesso nel corso della puntata del programma di Barbara D'Urso di lunedì scorso. Ospite a "Live" durante la parentesi ...

