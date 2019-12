Esposto in Procura contro il concorso San Pio | IoxBn | “E’ irregolare”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ un provvedimento viziato da palesi illegittimità e per tale ragione ha presentato un– denuncia alladella Repubblica. Giuseppe Schipani, Presidente dell’associazione “IoxBenevento”, riprende la guerra in grande stileil manager dell’Ospedale Rummo di Benevento, Mario Ferrante, e sale, ancora una volta, le scale del Palazzo di Giustizia per far presente alla Magistratura che unper l’assunzione di personale amministrativo bandito proprio dal nuovo direttore non rispetta le prescrizioni di legge. Questa mattina conferenza stampa, convocata presso la sede dial rione Libertà. Secondo Schipani, il bando dinon prevede riserve per i portatori di disabilità e per quanti hanno servito sotto le Forze Armate; nè prevede l’accesso ai possessori di ...

