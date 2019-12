Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | criticità gialla e piogge intense

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019)indalle 13 di oggi alle 24 di domani, venerdì’ 20 dicembre, per rischio idrogeologico causae localmente molto. Lo comunica la Protezione civile delche informa che “la regione nei prossimi giorni sarà interessata da correnti meridionali molto umide, associate a tre fronti: uno nella serata di giovedì, un altro nella notte tra venerdì e sabato e il terzo e ultimo domenica mattina. Oggiintermittenti e moderate su costa e Tarvisiano, abbondanti in pianura, piu’ continue esulle Prealpi e in Carnia. Quota neve oltre i 1800-2000 metri. Vento moderato da sud specie sulla costa e in quota”. “Tra domani e sabato 21 dicembre, – si dice ancora – dopo una pausa venerdi’ mattina, dal pomeriggio e fino a sabato mattina sono previsteanche ...

BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… - SkyTG24 : Maltempo, allerta arancione su parte del Piemonte per frane e valanghe - LucaBizzarri : Meteo, allerta rossa su Genova e la Liguria venerdì 20 dicembre: orari e modalità -