Siamo ancora almeno a un secolo dalla parità fra uomini e donne

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Neanche fra cent’anni ci sarà una veradi genere franel mondo. O meglio, ci vorràunper colmare questo divario, come riporta il Global Gender Gap Report 2020 pubblicato annualmente dal World Economic Forum. Seppur la fotografia globale migliori leggermente – nel 2018 si parlava di 108 anni necessari: ora, per la precisione, di 99,5 – i progressi sonotroppo lenti. Il rapporto ha analizzato 153 paesi e i loro rispettivi progressi verso ladi genere nei campi dell’economia, dell’istruzione, della scienza e della politica. In termini generali è, per il 14esimo anno consecutivo, l’Europa occidentale la parte del mondo più vicina a chiudere il divario. I paesi più virtuosi Per l’undicesimo anno consecutivo svettano nella classifica l’Islanda – decretato il paese più gender-equal, ovvero con un compimento più alto ...

AmorosoOF : Da venerdì 20 dicembre 'Immobile 10+1'. La canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. La canzone… - damore_marco : Devo rettificare il tweet di 2 giorni fa...non è vero che #Limmortale è il quinto incasso italiano del 2019..da ogg… - VincenzoDeLuca : Una bella mattinata presso l’Asl Napoli 2. L’occasione per verificare i tanti progressi fatti dalla nostra sanità.… -