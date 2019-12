Sampdoria Juventus 0-0 LIVE | inizia il match

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Allo Stadio Ferraris, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova,si affrontano nelvalido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Al viaMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-4-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Rigoni, Regini, Maroni, Gabbiadini, Léris, Quagliarella, Pompetti. Allenatore: Ranieri.(4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, ...

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Andiamo a prenderci gli ultimi 3 punti in campionato del 2019! FOOOOOOR… - juventusfc : #InNumbers ?? | 10 statistiche su #SampJuve ?? - GoalItalia : Buffon pronto a riscrivere la storia in Sampdoria-Juventus: raggiungerà Maldini diventando il più presente di sempr… -