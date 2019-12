Quando e come partire all’attacco di un futuro single?

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Capita che l’oggetto del nostro desiderio e delle nostre attenzioni, sui social risulti sfacciatamente engaged, e che non faccia nulla per tenerlo nascosto. La loro storia sembra scritta dalle mani di uno sceneggiatore di commedie romantiche, innamorato e ubriaco: viaggi, gambe incrociate davanti a Netflix, domeniche sotto il piumone, cagnolini e gattini ovunque, anniversari, mesiversari, giorniversari, celebrano tutto. Eppure in molti casi è solo una questione di tempo.Molte relazioni, anche quelle che ci sembrano perfette perché è così che ce le raccontano, hanno vita breve, e con un po’ di fortuna e una buona abilità di monitoraggio, è possibile scorgere la rottura già dalle prime avvisaglie, proprio grazie a questa sovraesposizione di felicità, e farsi trovare pronte all’azione.una persona che ci piace ...

