Piero Chiambretti | #CR4 chiude Malgioglio svela | “Ho avuto un problema”

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– La Repubblica delle Donne: stasera l’ultima puntata Questa sera su Rete4 andrà in onda il quarto appuntamento di– La Repubblica delle Donne, il programma condotto da. Il conduttorerà il suo show: quella che andrà in onda, infatti, sarà l’ultima puntata del 2019. Quindi,, ma con un sorriso dal punto vista degli ascolti: la prima puntata ha fatto registrare il record in assoluto della trasmissione, il 5,79% di share e 1.100.000 telespettatori. In quella occasionehaospiti dal calibro Pippo Baudo e le gemelle Kessler, Alice ed Ellen. Nella seconda puntata, invece, gli ascolti sono crollati al 4,34% di share e 820.000 telespettatori, colpa anche della messa in onda della prima puntata della nuova stagione di All Together Now. Con lo spostamento dello show musicale di ...

