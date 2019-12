Nave Gregoretti | Matteo Salvini indagato per sequestro di persona | Tribunale dei ministri

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un altro caso Diciotti. Per la seconda volta, ildeidi Catania ha chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere perperdi. Si tratta della vicenda della: nel luglio scorso 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo erano stati trattenuti per diversi giorni a bordo dellamilitare, poi arrivata al porto Augusta. Il Viminale però aveva autorizzato lo sbarco solo quando era arrivata la disponibilità da parte di altri paesi alla redistribuzione. Il procuratore Carmelo Zuccaro aveva avanzato il 21 settembre scorso richiesta motivata di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno: ildeidi Catania ha deciso invece di contestare il reato al leader della Lega. A dare l’annuncio è stato lo stesso, ospiti della trasmissione Fuori dal coro su Rete4, dove ha mostrato la lettera ...

