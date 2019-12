L’Italia a Morsi | Chiara Maci è ancora in giro… con Food Network

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è ormai di casa su, non soltanto per merito del suo ritorno nella giuria di Cuochi e Fiamme, ma soprattutto per il suo show itinerante, L’Italia a, che torna questa sera alle 22.00 con la seconda stagione. L’Italia a: da oggi alle 22.00 la seconda stagione suLa prima era andata in onda all’inizio dell’anno, e con essa lablogger ha trovato una nuova dimensione. Il suo volto, che ai tempi di #VitaDaBlogger su Fox Life appariva in solitaria davvero poco televisivo, si è illuminato con la dinamicità del nuovo show: piuttosto che mostrarla da sola in cucina, L’Italia al’ha portata in giro per il Belpaese, a mettersi in gioco ed incontrare le Cesarine, con le quali è entrata subito in sintonia. Costoro sono donne appassionate di cucina, che hanno imparato ciò che sanno dalla ...

