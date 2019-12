Il numero di paper scientifici con più di mille autori è raddoppiato negli ultimi cinque anni (Di mercoledì 18 dicembre 2019) (Credits: Cern) Avere centinaia se non migliaia di autori per un singolo articolo scientifico potrebbe diventare normale nel prossimo futuro. A descrivere il fenomeno, che in inglese viene indicato come hyperauthorship, è un nuovo report dell’Institute for Scientific Information (Isi), che ha contato più di 1300 articoli con migliaia di co-autori negli ultimi 5 anni, più del doppio rispetto al 2013. Un segnale tutto sommato positivo, si legge nel rapporto, sintomo che la ricerca sta diventando sempre più globale. Ma c’è anche chi la vede diversamente. Il numeri dell’hyperauthorship Martin Szomszor e i suoi colleghi dell’Isi hanno analizzato gli articoli contenuti nel database Web of Science (Wos) constatando che negli ultimi 5 anni il numero dei paper con più di 1000 autori o che coinvolgono più di 100 Paesi è più che raddoppiato rispetto al lustro precedente. Se tra il 2009 e il 2013 ...

