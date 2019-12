Enrico Brignano | conoscete la compagna? Ex di Filippo Bisciglia

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Brigano ha il cuore super impegnato. Il noto attore è comico è sentimentalmente legato, da ormai ben 13 anni, a Flora Canto, anche lei attrice con un passato a Uomini e Donne. I due si sono conosciuti sulla spiaggia di Sabaudia e da allora non si sono mai più lasciati. Un amore improvviso dal quale è nato anche una figli, la piccola Martina. Inizialmente il loro legame è stato oggetto di critiche per via della notevole differenza di età che intercorre tra gli innamorati: 17 anni. Un dettaglio che però non ha mai rappresentato un problema, anzi: “mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomini all’antica – ha rivelato la bella romana – . È generoso e premuroso. Ridiamo di tutto: l’ironia è il filo conduttore dei miei lavori, ma anche un ingrediente fondamentale per sdrammatizzare ogni aspetto della vita”. Flora Canto, prima di...

Abruzzo_Eventi : Enrico Brignano torna a Pescara inaugurando il nuovo tour: ecco quando - NotizieAbruzzo : Enrico Brignano torna a Pescara inaugurando il nuovo tour: ecco quando #abruzzonews - ve10ve : Il monologo di Enrico #Brignano - Che tempo che fa 15/12/2019 Molto simpatico su #Leopardi -