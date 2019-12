Difesa aerea | in volo con gli Eurofighter dell’Aeronautica

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Grosseto, 18 dic. (askanews) – “Askanews vi porta a bordo di unTyphoon dell’Aeronautica militare italiana. Grazie all’Arma azzurra abbiamo avuto la possibilità di partecipare a una missione che era già programmata per l’addestramento dei piloti”. Una giornata come tante in Italia; una tranquilla quotidianità che rischia di essere turbata da un evento inatteso. Un velinon identificato entra nello spazio aereo nazionale e non se ne conoscono le intenzioni. Potrebbe essere una minaccia o, magari, un aeroplano in difficoltà che necessita di assistenza. Scatta la: il Combined Air Operations Center della NATO di Torrejon, in Spagna e il Comando Operazioni Aeree dell’Aeronautica Militare, di Poggio Renatico, a Ferrara, lanciano l’allarme e in meno di 10 minuti 2 cacciadecollano dalla basedel 4° ...

