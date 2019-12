Cristiano Ronaldo | l' aneddoto di Benatia | Non è normale | quando dopo una partita mi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Mehdiha trascorso soltanto una stagione conalla Juventus ma gli è bastata per comprendere che il fuoriclasse portoghese è un calciatore fuori dal comune. Intervistato da Rmc Sport, il difensore marocchino ha ricordato un episodio risalente alla scorsa stagione. Leggi anch

UEFAcom_it : ???? Cristiano #Ronaldo volerà a Lione agli ottavi di #UCL con la #Juventus... ?? Dove a #EURO2016 segnò questo gol s… - GoalItalia : Ai Globe Soccer Awards sarà ancora Messi contro Cristiano Ronaldo: in palio il 'Best Men's Player of the Year' ????vs… - tuttosport : #GlobeSoccerAwards, Cristiano #Ronaldo in finale. Anche #Pjanic tra gli ospiti ?? -