Conferenza stampa Ranieri | «Juve | due capolavori Ma complimenti alla Samp»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019): le parole del tecnico delladoria al termine della sfida contro lantus (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico delladoria Claudioha analizzato inla sconfitta incassata contro lantus: «È mancato poco o niente. Forse il secondo gol… Come dico sempre ai ragazzi, quando gli avversari fanno due gol del genere, bisogna solamente battere le mani. Son state due perle, due». «Siamo stati bene in campo, giocando a memoria contro unantus che ha sbagliato pochi palloni.a loro e ai miei ragazzi. Volevo che i difensori avanzassero perché negli ultimi venti minuti non c’era più nulla da difendere. Potevamo sfruttare il finale, ma avevamo speso molto nel derby. Essere riposati ci avrebbe permesso di creare di più. Ma sono soddisfatto della prova della squadra». Sull’espulsione ...

juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri ?? In diretta su - juventusfc : @13Szczesny13 @MATUIDIBlaise ?? Sarri: «Con la Samp servirà una prestazione di livello» ?? Il mister ha presentato… - Linkiesta : È saltata la conferenza stampa del presidente #Anpal Mimmo Parisi per la presentazione dei dati sull’avviamento al… -