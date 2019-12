Cinque anni per un colpo di sonno La donna uccise tre persone in auto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Luca Fazzo Non aveva bevuto e non si era drogata, aveva dormito poco Non serve drogarsi, bere, chattare sul telefono: per essere considerati dalla legge un criminale del volante basta mettersi alla guida senza essere in grado di farlo dopo una notte in bianco e una giornata in piedi, e causare per questo una tragedia. Lache nel 2018 vicino Torino distrusse una famiglia piombando sulla loro vettura è stata condannata per omicidio stradale aggravato, proprio come se avesse guidato sotto l'effetto dell'alcool. Settee mezzo di carcere, ridotti asolo grazie al rito abbreviato. É il 5 maggio 2018 quando alle sei e mezza di sera sulla strada provinciale che porta a Carignano, nel Torinese, una Audi Q3 lanciata a quasi ottanta all'ora invade la corsia opposta e centra una Punto con quattroa bordo. Tre degli occupanti della Fiat muoiono sul: sono ...

