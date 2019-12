Benedetta Parodi Instagram | dalle grandi cucine a… «Com’è caduta in basso!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Notissimo volto tv e socialè stata, suo malgrado, protagonista di uno spiacevole episodio su, dove la conduttrice è solita condividere le proprie esperienze. Di vita e di lavoro, senza risparmiarsi. Succulenti piatti, idee veloci per pranzi dell’ultimo minuto, ma anche immagini più intime e personali, come quelle insieme al marito Fabio Caressa o ai figli, Matilde, Eleonora e Diego. Cuoca instancabile e ricca di inventiva,ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro, con enormi soddisfazioni personali econsensi di pubblico. Eppure, nella vastità dei suoi oltre 720 mila followers qualcuno va contro corrente., lo scatto nel camioncino di strada ‘va di traverso’ a qualche hater Tra i post più recenti condivisi sudalla conduttrice alessandrina, un commento denigratorio non è passato ...

positivefq : @fuoridalcorotv Concorrenza a benedetta Parodi - FloraPiachica : @mary1966n @Alessan988 Io me la ricordo tra il pubblico di forum condotto da Rita Dalla Chiesa e in quello della Pa… - CheCucino_it : New post: Benedetta Parodi, “come è caduta in basso”: spiacevole episodio -