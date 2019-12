Barbara D’Urso | la decisione di Mediaset riguarda il suo “Live – Non è la D’Urso”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Le retisi preparano a nuovi cambiamenti. Lo confermano i listini pubblicati da Publitalia. Ma di che modifiche si tratta? Modifiche importanti cheno alcuni dei programmi “più importanti”. Per esempio il “Grande Fratello Vip” il cui esordio era originariamente fissato per il 7 gennaio, partirà invece l’8 gennaio. Questo per evitare che il reality parta il giorno in cui, su Rai1, va in onda il film di Alberto Sordi che potrebbe togliere ascolti al reality. Il Grande Fratello Vip, nella nuova edizione, sarà condotto da Alfonso Signorini che, finora, era stato sempre la spalla di Ilary Blasi. La signora Totti ha detto no alla prossima edizione del GF Vip perché vuole dedicarsi ad altro. Cosìha scelto Signorini come conduttore. Chissà come si rivelerà Alfonso. Al suo fianco, comunque, due nomi di eccezione: come opinionisti del Gf Vip ci saranno il cantante Pupo ...

