“Zitta vecchia!”. Poi la linguaccia e il dito medio. Al ‘Live Non è la D’Urso’ la lite tra le ospiti è super trash (Di martedì 17 dicembre 2019) L’ultima puntata di Live Non è la D’Urso è stata piuttosto movimentata, con gli ospiti che hanno dato del filo da torcere alla padrona di casa, Barbara D’Urso. In particolare Sergio Vessicchio, il telecronista radiato dall’Ordine dei Giornalisti dopo che nel marzo scorso aveva usato sessiste in diretta tv a proposito di una guardalinee donna. “Barbara ma perché non diciamo che sei stata radiata dall’albo ed è anche grazie a te che io potrò continuare a parlare“, ha esordito riferendosi a una sentenza emessa proprio nei confronti della conduttrice. E quando gli è stato fatto notare che le sue frasi sessiste e il suo atteggiamento meritavano il provvedimento preso, Sergio Vessicchio è andato su tutte le furie. Barbara D’Urso è dovuta intervenire per chiedergli di moderare i toni ma lui, in tutta risposta, è ripartito in quarta e si è scagliato direttamente contro di lei. Una lite ...

