Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Pochi minuti fa l’Auditorium Marriott di Madrid ha ospitato la presentazione della. Alla cerimonia sono intervenuti campioni che hanno fatto la storia della corsa aiberica, la più giovane del trittico stagionale dei grandi giri. Tra Alberto Contador, Alejandro Valverde, Fabio Aru, Nairo Quintana, per citare gli ultimissimi vincitori, è stato svelato ildella, che partirà venerdì 14 agosto da Utrecht, nei Paesi Bassi, e di concluderà, dopo ventuno, domenica 6 settembre nella capitale spagnola Madrid. Si partirà dunque dai Paesi Bassi con una cronometro a squadre per specialisti e due frazioni per velocisti. Si arriverà finalmente in Spagna, precisamente nei Paesi Baschi con la prima grande ascesa di questa, l’Alto de Arrate. Si proseguirà con alcunemosse ma comunque imprevedibili, come del resto le frazioni ...

OA_Sport : Vuelta a España 2020, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre settimane variegate, attraverso quattro stati, e do… - FedePao007 : @D_Tirinnanzi Vuelta norde de Espana ...dovrebbero chiamarla così!! Spero sia più combattuto dello scorso anno, qu… - SpazioCiclismo : Presentato ufficialmente il percorso de #LaVuelta20 con due crono e Tourmalet, Angliru e Covatilla -