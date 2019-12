Trono Over | Juan Luis Ciano Parla un amico | “Andato lì per una scommessa”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)di Uomini e Donne: un suolo mette ancora di più nei guai Ieri pomeriggio c’è stata la registrazione deldi Uomini e Donne. Una puntata che in base alle anticipazioni è stata parecchio turbolenta, soprattutto per via delle segnalazioni arrivate sul conto di, il quale è finito inevitabilmente nell’occhio del ciclone. Ma pare davvero che i problemi per quest’ultimo non siano finiti qua. Cos’altro è successo? Undel cavaliere di Uomini e Donne, cercando di difenderlo sui social, lo ha ancora di più messo nei guai. Difatti questa persona, come riportato dal Vicolo, ha chiacchierato su instagram con una fan del dating, la quale gli ha fatto presente ciò che è successo durante la registrazione. E l’uomo, come si può notare dagli screen di queste chat pubblicati poco fa dal Vicolo, ha fatto una ...

infoitcultura : Anticipazioni Trono Over: Armando e Veronica vanno via, ma va tutto storto - infoitcultura : Anticipazioni Trono Over: Veronica e Armando escono insieme - pochohugme : RT @Ri_Ghetto: RAGA MI SENTO MALE JUAN VIENE SMASCHERATO E GEMMA PIANGE SULLA SPALLA DI TINA IO URLO DATEMI IL TRONO OVER SUBITO https://t.… -