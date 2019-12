Pop Bari | De Bustis | conti truccati e dirigenti esaltati

Comportamenti opachi e clientelari alla Banca Popolare di Bari. Parla Accoto (M5S) : “Sulla trasparenza non si transige. Chi ha avallato prestiti garibaldini non va coperto” : “Nel caso della Popolare di Bari il mercato, annacquato da Comportamenti opachi e clientelari, ha fallito”. Non ha dubbi la senatrice M5S, Rossella Accoto. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto salva-Popolare di Bari: 900 milioni, tramite Invitalia, finanzieranno Banca del Mezzogiorno-Microcredito Centrale per rilanciare l’istituto di credito. Una soluzione che vi soddisfa? “Ci soddisfa perché crediamo che in questo caso sia l’unico ...

Popolare Bari - azioni a mogli e cognati : così i bancari hanno rovinato anche i loro parenti : I timori degli imprenditori per un istituto pubblico. Il caso della signora malata di sclerosi multipla che ha perso 180 mila euro

Banca Popolare di Bari - gli audio segreti : “Qui c’erano conti truccati. Nessun commissariamento - Bankitalia dalla nostra parte” : Banca Popolare di Bari, gli audio segreti: “Qui c’erano conti truccati. Nessun commissariamento, Bankitalia dalla nostra parte” I vertici della Banca Popolare di Bari, pochi giorni prima dell’esplosione della crisi, rassicuravano i manager spiegando di avere Banca d’Italia e governo dalla propria parte e parlavano di conti economici delle filiali “truccati” o “taroccati” nel passato. A ...

Salvare i risparmi - punire i manager. Tolleranza zero su Popolare di Bari. I 5 Stelle contro il commissario di Bankitalia - Blandini. Si occupò della fusione con Tercas che causò il dissesto : Salvare i risparmi dei cittadini ma punire i manager disonesti che hanno causato la crisi della Banca Popolare di Bari. Si muoverà su due distinti binari, come illustrato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il decreto banche approvato a tempo di record dall’esecutivo Conte con un consiglio dei ministri di appena 90 minuti. Non c’è dubbio che con l’avvento del Movimento nel governo, la musica sia cambiata al punto che, senza timore di essere ...

Popolare di Bari - gli audio su Fanpage. Il presidente : “Non ci sarà commissariamento”. De Bustis : “Taroccavate i conti - irresponsabile” : Vincenzo De Bustis, ex direttore generale della Popolare di Bari rientrato a fine 2018 nella veste di amministratore delegato, che parla di “cattivo management, irresponsabile, esaltato”, di “conti truccati“, di una politica del credito che “ha distrutto il patrimonio dell’azienda”. Specificando: “Taroccavate pure i conti economici delle filiali”. Ma con l’intervento dello Stato, ...

Popolare di Bari - Conte corre ai ripari per evitare lo scontro aperto con via Nazionale : ROMA La crisi della Popolare di Bari e il suo salvataggio riportano a galla questioni mai risolte, come il complicato rapporto tra la maggioranza e Bankitalia, e lo stallo nel quale giace da mesi la...

L'audio dell'ex ad della Popolare di Bari : "I conti sono taroccati - i manager esaltati" : “Quando sono arrivato la prima volta c’era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali. Tutti truccati. Truccavate persino i conti economici delle filiali. taroccati”. Così l’ad di Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis, parlava ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre scorso, in un file audio pubblicato da Fanpage.it. ...

“L'intervento nella Popolare di Bari sia temporaneo”. Parla Marattin : “Rilancio”, come vorrebbe il M5S, o piuttosto “salvataggio”? Sembrerebbe una semplice questione lessicale, ma per Luigi Marattin, deputato renziano di Italia viva, la partita che si gioca introno alla Banca Popolare di Bari non è affatto questione “di forma ma di sostanza”. E lo dice in un'intervista a Il Foglio nella quale dichiara che “Non c'è alcun bisogno di mascherare un'operazione chiarissima, ovvero l'ingresso pubblico nel capitale di una ...

Popolare di Bari - intercettazioni top secret : “Tutto truccato - Bankitalia è con noi” : L’amministratore delegato e il presidente della Banca Popolare di Bari, intercettati nel corso di una telefonata, allontanano l’ipotesi del commissariamento grazie all’aiuto di Bankitalia”. Emergono nuove e interessanti novità per quanto riguarda la situazione della Banca Popolare di Bari. L’istituto bancario è al centro di una situazione piuttosto pesante sul piano debitorio, tanto che il […] L'articolo ...

Popolare di Bari, ultime notizie: Renzi "voteremo il decreto" Nessuna opposizione da parte di Italia Viva sul decreto

Popolare di Bari - qui serve serietà per guarire il vero ammalato. Lo Stato non può far tutto : “L’intervento pubblico serve a salvare i risparmiatori italiani”, “colpiremo i manager responsabili del dissesto”, “la banca diventerà degli italiani”. Ecco alcune delle tante frasi ad effetto pronunciate dai rappresentanti del governo all’indomani della decisione di salvare dal default tecnico (non giuridico) la Banca Popolare di Bari con una immissione di liquidità da parte dello Stato di 900 milioni di euro. Non si tratta neppure più di ...

BANCHE E POLITICA/ La balla spaziale su PopBari e la verità su Bce e Bankitalia : Sulla vicenda della Banca Popolare di Bari è in voga una balla spaziale. Occorre cercare di fare chiarezza su quanto accaduto

Popolare Bari - il crac dei Fusillo Rapporto malato coi grandi clienti : L'INCHIESTA: PARTE 1/ Il crack delle famiglie Fusillo-Curci: le imprese del gruppo pugliese dichiarate fallite solo tre mesi fa erano di fatto insolventi già a fine del 2017. Gli investimenti della banca nei fondi immobiliari di Sorgente Sgr che aveva in pancia gli alberghi dei Fusillo. Segui su affaritaliani.it

Quelle 20 acquisizioni in trent'anni Così la PopBari è finita nel baratro : Banca d'Italia assicura di aver agito tempestivamente e in maniera efficace nel caso di Banca popolare di Bari. Ma per un trentennio è stata proprio Via Nazionale a dare il beneplacito a una ventina di acquisizioni portate avanti dall'istituto controllato dalla famiglia Jacobini. Operazioni "di sistema" che avevano un comune denominatore: riguardavano istituti e intermediari marginali o in crisi. In questo modo le ...