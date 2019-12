La visita di Di Maio in Libia tra test ed incognite

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 dicembre 2019) Era da quasi un anno che un esponente del governo italiano non andava inufficiale in. Questo di per sé è già un dato molto indicativo su come il dossier inerente il paese nordafricano è stato seguito dal nostro paese negli ultimi mesi. Dopo un periodo contrassegnato dall’ambizione, da parte di Roma, di guidare una cabina di regia sulla, per il tutto il 2019 le vicende politiche interne e la difficile situazione sul campo di battaglia libico hanno fatto perdere di vista la destabilizzazione della. Adesso l’Italia prova a recuperare e dopo l’incontro di Bruxelles tra Conte, Merkel e Macron, in questo martedì è prevista ladel ministro degli esteri Luigi Dinel paese africano. Alcuni episodi hanno contribuito a far suonare la sveglia per Giuseppe Conte ed il governo. L’esclusione dal mini summit di Londra in primis, ma ...

jobsocialeu : La visita di martedì 17 dicembre in Libia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che incontrerà le massime autorit… - codeghino10 : RT @Libero_official: L'affondo (finale?) di Gianluigi Paragone a Luigi Di Maio: 'Capo politico del #M5s solo nel biglietto da visita' https… - GeMa7799 : Gianluigi Paragone destituisce Luigi Di Maio: 'Capo politico del M5s? Solo nel biglietto da visita'... -