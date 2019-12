Gladiux si mostra nel primo teaser trailer

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Molto probabilmente avrete sentito parlare di, si tratta di un nuovo gioco d'azione nato dalla collaborazione tra Starcaster Games e lo studio giapponese Acquire.è un gioco di combattimento in stile arena in cui i giocatori controllano un gladiatore a Roma durante il dominio dell'Imperatore Marco Aurelio, dal 161 al 180. Come gladiatore, i giocatori combatteranno per la gloria e, in definitiva, per la loro libertà. Ora, abbiamo ottenuto il nostroassaggio dicon ilteserdel gioco.Secondo Takuma Endo, rappresentante di Acquire,è vagamente basato su Gladiator Begins, un gioco PSP lanciato da Acquire nel 2010.è un gioco nuovo di zecca con molti più contenuti, un budget più elevato e in esecuzione su Unreal Engine. Takuma Endo ha anche detto che il gioco potrebbe arrivare su PlayStation 5.Leggi altro...

