Xbox Series X sarà più potente di PS5?

(Di lunedì 16 dicembre 2019)X potrebbe essere piùdi, o almeno è ciò che sembra suggerire un recente commento del boss diPhil Spencer. Come forse saprete, quandoOne è stata lanciata, non solo era più costosa di PS4, ma anche meno. Microsoft ha compensato questo conOne X, che era notevolmente piùdi PS4 Pro. Sin dal lancio diOne X, Microsoft ha pubblicizzato la sua macchina come la "console piùdel mondo". Detto questo, sembra che per la next-gen Spencer e co. vogliano replicare questa "situazione", conX."Il nostro obiettivo è sempre stato quello di costruire la console piùche possiamo, e pensiamo di aver centrato l'obiettivo. Ci piace essere leader in termini di potenza e prestazioni e sento che lo saremo di nuovo", ha detto Spencer a GameSpot.Spencer suggerisce chela console piùdel mondo a ...

