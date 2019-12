«Truth Be Told» | il crime secondo Apple TV plus

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Se c’è un genere col quale prima o poi tutti i player tv devono confrontarsi, quello è il. ConBenon fa eccezione e per il suo sbarco sulla tv in streaming punta anche su un thriller con Octavia Spencer e Aaron Paul, in streaming dal 6 dicembre. «Be», di che si parla È la storia della podcaster Poppy Parnel (Octavia Spencer)l, diventata una celebrity del giornalismo dopo aver contribuito coi suoi articoli a far arrestare Warren Cave (Aaron Paul) un serial killer accusato di aver ucciso il padre di due gemelli. A un certo punto, molti anni dopo, accade qualcosa che la spinge a riaprire il caso: Cave la convince di essere stato incastrato. Ispirata al romanzo Are You Sleeping? di Kathleen Barber e prodotta, tra gli altri, da Reese Witherspoon,Beè una serie che parla del potere che i podcast incentrati su ...

